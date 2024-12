Puntomagazine.it - Benevento, Giornate di Open Day dell’IIS “Galilei Vetrone”

. Cinque appuntamentiDay per l’IIS “e Polo di Guardia Sanframondi. L’invito a genitori e studentiL’Istituto di Istruzione Superioreapre le sue porte agli studenti degli Istituti Secondari di Primo grado e ai loro genitori, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2025/2026.Nelledi ???? ??? i docenti accoglieranno studenti e famiglie per presentare l’offerta formativa dei vari indirizzi e mostrare i laboratori e le metodologie innovative che hanno reso la nostra scuola un presidio formativo all’avanguardia. Il tradizionale appuntamento pomeridiano dell’Day è infatti arricchito dall’esperienza dei Laboratori aperti, iniziativa già sperimentata negli anni precedenti con grande successo: anche quest’anno, dunque, dal mese di ottobre e fino alla fine del prossimo gennaio, l’Istituto offre l’opportunità agli studenti delle scuole medie di toccare con mano il lavoro pratico che gli studenti delhanno la fortuna di effettuare quotidianamente con i loro docenti curriculari.