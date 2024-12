Sport.quotidiano.net - Barcellona super: unica squadra nei top 5 campionati con due giocatori in doppia cifra

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 4 dicembre 2024 – Quello di novembre non è stato certamente il mese migliore per ildi Flick, che ha collezionato appena 4 punti in campionato e ha permesso al Real Madrid di riavvicinarsi pericolosamente alla vetta della classifica. Nello scorso mese, infatti, i blaugrana hanno vinto soltanto contro l’Espanyol (3-1), mentre le sconfitte sono state addirittura due: 0-1 contro la Real Sociedad e 1-2 contro il Las Palmas. Contro il Celta Vigo nello scorso 23 novembre, invece, il Barça non è andato oltre il 2-2. Sempre nel mese di novembre, inoltre, i blaugrana hanno dovuto fare a meno di uno degli uomini chiave: Lamine Yamal, che, a seguito di un infortunio rimediato prima della sosta, ha dovuto saltare alcune partite, privando ildel suo talento. Tuttavia, nella giornata di ieri il Barça è tornato alla vittoria, sconfiggendo per 5-1 il Maiorca in trasferta, grazie alle reti Ferran Torres, Raphinha (doppietta), De Jong e Pau Victor.