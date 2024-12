Zonawrestling.net - WWE: I fan potranno illuminare l’arena con i loro smartphone con una nuova app

Unaesperienza interattivaLa WWE sta per introdurre una novità interessante durante la puntata di questa notte di Monday Night Raw in programma alla Angel of the Winds Arena di Everett, Washington. I fan presenti nelpartecipare attivamente allo show attraverso unaapp chiamata “WWE Lightshow“.Come funzionaL’iniziativa prevede tre semplici passaggi:Scaricare l’app “WWE Lightshow” da Apple Store o Google Play prima di arrivare all’eventoAttendere gli annunci della ring announcer Lilian Garcia durante la serataQuando richiesto, aprire l’app e tenere alto il telefonoUn nuovo modo di vivere lo showL’app permetterà di creare giochi di luce sincronizzati in tuttautilizzando gli schermi deglidei fan presenti. Non è la prima volta che la WWE sperimenta con la tecnologia durante i live event: in passato aveva testato delle radio che permettevano al pubblico di ascoltare il commento in tempo reale durante gli house show.