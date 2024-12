Wall Street S&P 500 e Nasdaq chiudono a nuovi record

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 dic. (askanews) – Chiusura in rialzo alla borsa di. Gli indici S&P 500 eComposite hanno entrambi chiuso a. Il benchmark di mercato generale ha aggiunto lo 0,24% per attestarsi a 6.047,15. IlComposite ha guadagnato lo 0,97%, chiudendo a 19.403,95. D’altro canto, l’indice delle blue-chip il Dow Jones Industrial Average ha perso 128,65 punti, o lo 0,29%, per chiudere a 44.782,00. Alcuni investitori si stanno preparando alla volatilità probabile della fine di questa settimana, quando il Dipartimento del Lavoro pubblicherà i dati sull’occupazione di novembre. Il rapporto sarà l’ultimo prima della prossima decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse e potrebbe essere distorto dall’impatto di uragani e scioperi. “I numeri delle buste paga saranno una vera sfida da interpretare, dato il rimbalzo dei dati sugli uragani e sugli scioperi”, ha affermato Greg Wilensky, responsabile del reddito fisso statunitense presso Janus Henderson Investors.