Ilgiorno.it - Una casa per l’autonomia. A Cernusco i malati psichici ricominciano a vivere da soli

Leggi su Ilgiorno.it

Unaper riconquistare. Taglio del nastro per l’appartamento protetto di, dove idaassistiti dagli operatori. Il progetto di Asst Melegnano-Martesana e Comune mette al centro il nido che si trasforma "in luogo di riabilitazione anche sociale - spiega l’Azienda -. È parte integrante di un percorso di cura capace di promuovere autoconsapevolezza e indipendenza". Accanto alle istituzioni nel percorso, l’associazione La lente che si occuperà del programma domiciliare integrato. Un cammino personale che ha alla base un percorso tagliato su misura per ogni paziente, come vogliono le linee guida di Ats Milano. Andar adaè un passaggio cruciale per chi si misura con questo tipo di problemi, riattiva risorse sopite che portano di nuovo all’indipendenza.