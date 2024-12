Liberoquotidiano.it - Un calendario pieno di asterischi: Serie A, scenari "estremi" nella lotta-scudetto

La grande paura ha lasciato spazio al sollievo, Edoardo Bove sta bene, dopo l'arresto cardiaco che lo ha fatto crollare al suolo domenica sera, al 17' di Fiorentina Inter. Alla base dell'aritmia ci sarebbe stato un calo del potassio ma solo ulteriori approfondimenti clinici saranno in grado di chiarire con certezza l'accaduto e di conseguenza se il calciatore potrà tornare a svolgere l'attività agonistica nel nostro paese. Intanto il ragazzo ha parlato con i familiari e rassicurato i compagni di squadra in merito al proprio stato di salute, ponendoli nelle condizioni mentali di affrontare la sfida di Coppa Italia contro l'Udinese, prevista per domani. Una partita che il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, avrebbe rinviato con lo scopo di dare precedenza invece a un altro recupero, quello tra Fiorentina e Inter: «È meglio rinviare una partita di Coppa Italia perché comporterebbe meno problemi, invece che falsare la dinamica di un campionato inserendo un recupero che non si sa quando potrà svolgersi», ha spiegato a Radio Gr Parlamento, riaprendo il dibattito sui calendari, materia spesso ignorata ma che influenza le sorti di un intero torneo, alterato nel nome del denaro e dei ricavi.