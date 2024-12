Tragico epilogo per un 60enne dopo un intervento i famigliari vogliono la verità

Leggi su Dayitalianews.com

i casi registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unper un salentino ed un caso medico che sembra tutt’altro che risolto. Un uomo di 60 anni di Gallipoli, G.L. le sue iniziali, terminalista in un centro scommesse, infatti, è deceduto a seguito di complicazioni sorteunmedico. La sua famiglia ha sporto denuncia per fare chiarezza sulle circostanze del decesso, assistita dall’avvocato Stefano Zurzolo. La Procura, su pressione dei familiari, ha avviato un’indagine, riesumando la salma e aprendo un fascicolo per omicidio colposo e responsabilità medica, affidato alla PM Maria Grazia Anastasia. L’uomo, inizialmente senza particolari problemi di salute, aveva cominciato a soffrire di dolori persistenti causati da un’ernia nell’ottobre 2023. Così, si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi l’11 ottobre scorso, dove,diverse ore di attesa, gli erano stati effettuati i primi esami.