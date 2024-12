Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2024 ore 18:00

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani incidente sulla diramazionesud della A1 file tra San Cesareo e Monte Porzio direzione raccordo anulareintenso con code lungo le due carreggiate del raccordo anulare in particolare in interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi dalla Bufalotta La Tiburtina è in carreggiata esterna Aurelia Pontina e Anagnina lunghe Code in uscita dasulla via Flaminia da Corso di Francia a raccordo anulare file sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico tra Nomentana e Salaria code a tratti sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale est raccordo anulare fino al 9 dicembre divieto di transito su via della Pisana tra via Di Monte stallonara e via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili le ripercussioni alin tutta la zona ma per i dettagli di ed altre notizie potete consultare il sito