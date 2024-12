Game-experience.it - Sony non voleva che comparisse il suo nome su PlayStation perché non credeva nella console

Shawn Layden, CEO diInteractive Entertainment durante la generazione PS4, ha rivelato che inizialmente la dirigenza dinoncheildella società sulla PS1, visto che consideravano molto difficile riuscire a togliere quote di mercato a Nintendo e SEGA.Cogliendo la preziosa occasione rappresentata da un’intervista con Eurogamer.net, l’ex dirigente ha condiviso delle curiosità inedite in merito al processo di sviluppo della prima, rilasciata sul mercato giapponese trent’anni fa, precisamente il 3 Dicembre 1994.Leggiamo quanto affermato da Shawn Layden:“Posso dirvi che quandoè stata lanciata ero in azienda, precisamentenuovo alla sede centrale didove ero dal 1987. Ero assegnato all’ufficio del presidente, Akio Morita, il fondatore della