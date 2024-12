Liberoquotidiano.it - "Sono degli stupidi, Sinner rischia qualcosa di brutale": il durissimo sfogo di Andy Roddick, si mette male...

Si avvicina la sentenza sul ricorso della Wada sul caso-Clostebol che riguarda Jannik. E, stando a quanto trapela, lo stop al numero 1 al mondo si farebbe sempre più probabile. Una squalifica che già ora molti reputano assurda, inspiegabile, ingiustificata. Tra questi, per certo c'è, il quale ha picchiatoproprio contro la Wada nell'ultima puntata del suo podcast Served. L'ex numero uno del mondo ha attaccato frontalmente l'Agenzia Mondiale Antidoping per la gestione dei casi di Jannike Iga Swiatek, suggerendo la necessità di rivedere le soglie delle sostanze consentite, puntando a valori che realmente possano alterare le prestazioni sportive. La recente sospensione di Iga Swiatek per l'assunzione di melatonina contaminata da una sostanza dopante ha sollevato molte perplessità per, che si è chiesto quale sia il senso di rilevare tracce infinitesimali di sostanze che non danno alcun vantaggio reale.