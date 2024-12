Ilfattoquotidiano.it - “Sinner sarà sospeso per un anno”. La previsione dell’avvocato che ribaltò la sentenza della Wada su un caso di doping

“Quello che inandrà esaminato è il grado di colpa o negligenza per quello che si parla di una sanzione di uno o due anni. Fino a undi sospensione sarebbe la sanzione se fosse conclamato un basso grado di negligenza“. L’avvocato australiano Tim Fuller, riuscito a ribaltare ladi squalifica per una nuotatrice australiana, ha rilasciato un’intervista al Sydney Morning Herald, in cui ha espresso la sua opinione sul-Clostebol. L’ex difensore di Shayna Jack non prevede un futuro sereno per il numero uno al mondo, che dovrà comunque attendere almeno fino all’11 febbraio 2025 per conoscere ladefinitiva sulla questione. L’altoatesino dovrà cominciare l’nuovo, in cui giocherà gli Australian Open e l’Atp 500 di Rotterdam a inizio febbraio, senza sapere la data precisa in cui il Tas fisserà l’udienza.