Seconda Categoria / Cupramontana e Le Torri Castelplanio restano sole al comando

L’Arcevia perde in casa sotto i colpi di Orianda (Terre del Lacrima), avanzano Olimpia Ostra Vetere e Monte Roberto. Trecastelli e mister Gallotta si separano. La Cingolana SF ad un punto dal primato. Domani ottavi di Coppa MarcheVALLESINA, 3 dicembre 2024 – L’undicesima giornata dellaGirone C ha visto modificare la testa della classifica dove a condurree Leche hanno coqnuistato i tre punti a Monte Porzio ed in casa contro l’Aurora Jesi.Resta al palo l’Arcevia sconfitta in casa dal Terre del Lacrima raggiunto dall’Olimpia Ostra Vetere e dal Monte Roberto che a loro volta hanno fatto bottino pieno a Corinaldo e davanti al pubblico amico contro il Chiaravalle.In coda guadagna un punto prezioso il Borgo Molino, 3-3 a Monsano, che raggiunge l’Aurora Jesi mentre resta inguaiata nella zona play out l’Aesse Senigallia che pareggia in casa del Trecastelli.