Calciomercato.it - Roma-Atalanta, Gritti (vice Gasperini) spegne il caso: “Vi spiego perché Zaniolo ha esultato così”

Leggi su Calciomercato.it

La Dea centra tre punti fondamentali per la corsa alla Champions, o allo scudetto secondo i punti di vista: le parole dell’allenatore in secondaL’prosegue la sua corsa inarrestabile e in casa dellacentra l’ottava vittoria consecutiva in campionato, con una classifica incredibile che ora dice secondo posto solo alle spalle del Napoli capolista.Tullio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita dell’Olimpico, le parole in conferenza stampa di Tulliodiche oggi era squalificato:I tifosi cantavano vinceremo il tricolore. “Giusto che cantino se lo sentono, non vedodovremmo bloccargli questa gioia. Noi siamo contenti della vittoria, della posizione in classifica meritatissima, ma è la 14esima giornata. Noi lì stiamo bene, tra due terzi di campionato vedremo dove saremo.