Cityrumors.it - Ricarica AdI dicembre, cambio data: quando arriverà l’accredito INPS

Leggi su Cityrumors.it

verrà pagato l’AdI nel mese di? Con l’arrivo delle feste l’è stato costretto a rivedere il proprio calendarioOgni mese l’è impegnato nelle prestazioni previdenziali, a, però, il pagamento potrebbe arrivare con delle date più sfalsate rispetto al solito. Il motivo? Le festività. Natale e Santo Stefano, infatti, portano a una modifica sostanziale del calendario prestabilito per i pagamenti e indubbiamente più regolare per il resto dell’anno.AdI(Ansa Foto) – Cityrumors.itUn esempio è rappresentato dal pagamento delle pensioni, iniziato il 2, tanto per i pensionati titolari di c/c postale, quanto per quelli del bancario. In tal senso, le pensioni disono divise in questo modo:la tredicesima, che viene rivalutata all’inflazione come tutte le altre mensilità ma sulla quale non ci sono le trattenute; il bonus tredicesima per le pensioni minime (154,94 euro); la quattordicesima per i pensionati che hanno compiuto 64 anni dopo il 30 giugno e i rimborsi 730 ritarri.