Ilfattoquotidiano.it - Reggio Emilia, giovane salva una donna dall’ex compagno che la stava accoltellando: “L’aggressore aveva la mano piena di sangue”

Con il pretesto di fare acquisti ha convinto l’ex fidanzata a salire in auto. Poco dopo, l’ha aggredita con un coltello, colpendola al collo. L’episodio è avvenuto nella notte a Guastalla, in provincia di, un italiano di 41 anni, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Nonostante le ferite, laè riuscita a scendere dall’auto, ma l’uomo – che non accettava la fine della loro relazione – ha continuato a infierire su di lei. L’intervento di Alen Halilovic, undi 22 anni, è stato decisivo: il ragazzo ha assistito alla scena, l’ha ripresa con il telefono e ha fermato, impedendogli di trascinare lanuovamente in macchina. L’uomo, a quel punto, si è dato alla fuga. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale: non è in pericolo di vita.