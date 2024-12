Lanazione.it - Obiettivo Dmo, avanti: "Dal wedding ai cammini. Macroaree del turismo al centro dell’analisi"

Dmo. Procede il percorso di confronto tra Comune e categorie economiche: la sfida da vincere è quella della creazione della Dmo (Destination management organization) come strategia per spingere ila Prato. Aldell’incontro di ieri mattina l’esito dei questionari distribuiti nelle scorse settimane tramite le associazioni di categoria ai vari associati. Cosa è emerso? "Abbiamo analizzato assieme le risposte, ne è stata fatta una lettura condivisa e in particolare – sintetizza l’assesora Chiara Bartalini – è emerso che la formazione degli operatori diventa sempre più fondamentale. Ora noi amministratori procederemo con riunioni per definire ancora meglio cosa ci aspettiamo da tutti. Sarà inviato un nuovo questionario, questa volta relativo a". Ossia quei temi attorno a cui diventa possibile costruire pacchetti turisti, raccontare e vendere il territorio.