Miriam Leone voile di seta e pioggia di fiori per il Premio Virna Lisi 2024

ha vinto il. Una serata importante quella del 2 dicembre al Teatro dell’Opera di Roma per l’attrice siciliana, lei che si è guadagnata con talento e impegno un posto nell’olimpo del cinema italiano al femminile. Ricordando l’iconica attrice a cui è dedicato il prestigioso riconoscimento, fortemente voluto dal figlio Corrado Pesci, lale ha reso omaggio sul palco e per l’occasione ha scelto un look elegante e raffinato, che porta la firma della Maison Valentino.in Valentino è pura eleganzaNon delude maie anche stavolta il suo look ha colpito nel segno. Per ritirare ilha scelto un capo della collezione Pavillon des Folies primavera-estate 2025 disegnato da Alessandro Michele per Valentino. Uno splendido long dress indicompletamente nero ma impreziosito da microcuciti a mano, uno per uno.