Dilei.it - Milk skin, il trend coreano spopola su Tik Tok. I prodotti da provare

Leggi su Dilei.it

Si chiamail nuovochesu TikTok e ha già conquistato milioni di seguaci. Il suo segreto? Promette una pelle glow favolosa e compatta seguendo però pochi step.Ida usare sono essenziali e pochi, da tenere sempre in borsetta e da portare ovunque. Si parte con il detergente a base oleosa, per pulire la pelle e migliorare le difese naturali, per passare poi alla crema arricchita con filtro solare.Anche iper il trucco sono buoni e fondamentali. Innanzitutto la BB cream, ovviamente made in Corea, accompagnata da un sapiente uso dell’illuminante e del blush.Il risultato è una pelle luminosa, che si rifà alla celebre glass, compatta e sana.: ibeauty da non perdereIl primo step per ottenere unaperfetta riguarda l’uso del detergente.