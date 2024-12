Liberoquotidiano.it - Medioriente: raid israeliani sul sud del Libano, morti e feriti

Vacilla il cessata il fuoco tra Israele e Hezbollah. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver lanciata una ondata diin tutto ilin risposta ai razzi lanciati dall'organizzazione sciita libanese. Colpite postazioni di Hezbollah in tutto il Paese. Negli attacchi sul sud delsarebbero state uccise almeno nove persone. Secondo i media locali, tra le vittime figurano famiglie che erano appena tornate in questi villaggi dopo essere state sfollate nelle ultime settimane. "I lanci di Hezbollah costituiscono una violazione dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e. Lo Stato di Israele esige che le parti interessate inadempiano alle loro responsabilità e impediscano l'attività ostile di Hezbollah dall'interno del territorio libanese", ha fatto sapere in un post su X l'Idf.