Oasport.it - LIVE Giesen-Monza 2-2, Champions League volley in DIRETTA: brianzoli costretti al tiebreak

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ZAWIERCIE DIDALLE 20.301-2 L’americano manda out il contrattacco.1-1 Diagonale vincente di Champlin.0-1 Punto strepitoso in cui le difese si esaltano. La risolve il muro di Zaytsev.QUINTO SET25-21 Quarto set. Block out di Champlin. Si va al quinto set.24-21 Il nastro trascina fuori il servizio del giovane israeliano.24-20 Muro di Rura che disinnesca il contrattacco di Marttila. Quattro set point.23-20 Pipe potentissima di Marttila.23-19 Riscatto immediato dell’americano.22-19 Non passa la battuta di Champlin.22-18 Out il servizio del subentrato Mancini.21-18 Freeball trasformata da Zaytsev.21-17 Che muro di Mantha.C’è odore di quinto set.20-17 Scambio prolungato chiuso dal diagonale vincente da Rura.