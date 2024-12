Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa, sportello per aiutare i cittadini: “Tanti rinunciano alle cure. Supporto ai pazienti per le prenotazioni”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 3 dicembre 2024 – Attivato loFederconsumatori per l’assistenza ae prestazioni sanitarie in tutta la provincia. Nasce un nuovoper ildeidella provincia nella prenotazione di visite e prestazioni sanitarie. Ad annunciare il servizio la Federconsumatori Macerata, con ildi Cgil Macerata, Spi Cgil Macerata e Auser Macerata, con l’obiettivo di combattere le difficoltà legatee assicurare che i diritti deisiano rispettati, come previsto dalla normativa sanitaria. “Grazie a questo, iriceveranno assistenza per far valere il proprio diritto di ricevere le prestazioni sanitarie come previsto dalla priorità presente sulla prescrizione medica – spiegano da Federconsumatori -.