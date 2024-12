Panorama.it - Legge marziale in Corea del Sud. Caos nel paese

Il presidente delladel Sud Yoon Suk Yeol ha dichiarato poco fa lad'emergenza, accusando l'opposizione «di aver organizzato un'insurrezione» e di «cercare di rovesciare la libera democrazia». In un discorso trasmesso alla TV nazionale Yoon ha denunciato l'opposizione per aver ripetutamente utilizzato la sua maggioranza nell'Assemblea nazionale per mettere sotto accusa i membri del suo gabinetto e bloccare l'approvazione dei piani di bilancio del suo Governo. «Ciò ha paralizzato l'amministrazione nazionale, che avrebbe dovuto essere il fondamento della libera democrazia, ma che è diventata un mostro che la distrugge». I canali di informazione delladel Sud stanno tutti trasmettendo il discorso del presidente, avvenuto circa un'ora fa. Non è chiaro cosa implichi esattamente lae cosa cambierebbe immediatamente indel Sud.