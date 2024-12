Ilrestodelcarlino.it - L’allarme di Confesercenti: "Rischio zero negozi in molti paesi"

di Beatrice Grasselli BOLOGNA Tra un anno e mezzo, nei piccoli comuni sotto i 5mila abitanti dell’Emilia-Romagna le attività commerciali potrebbero diventare solo un ricordo. A lanciare il grido d’allarme suldi un’imminente desertificazione commerciale èEmilia-Romagna in vista dell’assemblea annuale che si terrà giovedì (dalle 14.45) al Relais Bellaria hotel a San Lazzaro di Savena (Bologna), alla quale sono stati invitati a intervenire anche il neoeletto presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessore uscente allo Sviluppo economico Vincenzo Colla. L’associazione coglierà l’occasione per presentare ai soci lo studio ‘Il ruolo della prossimità nelle politiche di economia urbana’ a cura dellanazionale, dal quale emerge un quadro critico per la categoria.