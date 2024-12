Ultimouomo.com - La vittoria degli eterni secondi

Alejandro Domínguez, che trasporta la mastodontica mole un po' traballante della Copa Libertadortes con aria tronfia, viene come scortato prima di essere praticamente aggredito. Le luci del Monumental di Buenos Aires si sono già accese, sullo sfondo c'è la ghisa dalle venature azzurrognole del crepuscolo porteño. I calciatori del Botafogo si catapultano sul presidente della CONMEBOL, sembrano avere l'urgenza di alzare al cielo quel monumento di metallo e legno: sollevano la Libertadores lontani dal baricentro coreografico perfetto disegnato dall'arco destinato ai campioni.Quella che il Botafogo ha conquistato sabato scorso è la prima Copa Libertadores della sua storia, lunga 137 anni.