La miseria spinge a farlo per tirare a campare | l' ultima sconcertante Ilaria Salis

«Verità per Ramy». Maha già risolto il caso. La colpa è della società, che ghettizza («razzializza», cit.) i ragazzi dei quartieri difficili e lia prendersi quello che non hanno, delinquendo. Vecchia teoria per cui è il contesto a rendere criminali gli emarginati, non l'attitudine individuale. Che oggi torna a bomba, come esimente, per i quartieri multietnici delle grandi città. Non è crimine, ma ribellione. Se poi al governo c'è la destra, ciao: equilibrio perfetto. L'eurodeputata di Avs, già anarchica, non ha voluto far mancare la sua riflessione sulla brutta storia del Corvetto.sabato sera era alla fiaccolata pro Ramy, il ragazzo morto mentre scappava, sullo scooter guidato da un amico, dalla volante dei carabinieri, dopo aver forzato un posto di blocco. Un fatto di cronaca.