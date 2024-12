Secoloditalia.it - La Guardia di finanza inchioda uno straniero che ha evaso 12 milioni di euro dall’Italia

Ladidi Grosseto ha riportato in Italia 12diche unoaveva. L’operazione delle Fiamme gialle ha consentito di ricostruire la posizione reddituale del cittadino extracomunitario che per oltre 15 anni ha posizionato nella penisola il centro degli interessi economici e personali, dichiarando al sistema fiscale italiano una residenza all’estero per sottrarre alla tassazione i suoi beni.Come ladiha individuato loreI finanzieri hanno controllato ogni eventuale segnale della presenza dellosul territorio nazionale come “soggiornante di lungo periodo”, che quest’ultimo aveva consegnato alla Questura di Grosseto, rinnovandole puntualmente. L’uomo aveva inoltre consegnato l’iscrizione al servizio sanitario regionale assieme ai suoi stretti familiari, con annessa assegnazione del “medico di famiglia”.