La Corea del Sud ha dichiarato la legge marziale

Il presidente sudno Yoon Suk-yeol ha annunciato l’attivazione della. In questo modo assegna poteri straordinari all’esercito anche in ambito civile. L’obiettivoda Yoon, esponente dei conservatori del Partito del Potere Popolare in carica dal 2022, è «proteggere l’ordine costituzionale democratico» del Paese e «sradicare le forze filo-nordne». È la prima volta che laviene dichiarata indel Sud dall’epoca della dittatura militare, terminata nel 1987.Nel suo discorso trasmesso in televisione a livello nazionale, Yoon ha denunciato l’opposizione per aver ripetutamente utilizzato la sua maggioranza nell’Assemblea nazionale per mettere sotto accusa i membri del suo gabinetto e bloccare l’approvazione dei piani di bilancio del suo governo.