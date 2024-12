Dilei.it - Irene Grandi ammette dopo 24 anni “Quel Sanremo dovevo vincerlo io”

Leggi su Dilei.it

Durante un episodio del celebre podcast Tintoria,ha rievocato l’esperienza del Festival didel 2000, che in pochi ricordiamo. Inl’edizione, la cantante si classificò seconda con il brano La tua ragazza sempre, scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. La vittoria andò però agli Avion Travel con Sentimento, un risultato che, a distanza di, la cantante considera ancora complesso da metabolizzare.Il podio mancato e il giudizio sul brano vincitoreParlando dipodio mancato,ha spiegato il suo rapporto con la kermesse musicale più celebre d’Italia: “Non mi ci sentivo a debuttare a, perché non mi sentivo una cantante da. Non ho mai vinto. L’ho quasi vinto, sono arrivata seconda. Tutti si ricordano la mia canzone, ma non chi aveva vinto.