Il gioco delle tre carte

In Siria gli Usa hanno bombardato le milizie irachene alleate di Damasco. Ma perché si immischiano? E Biden decide questo pur in scadenza di mandato?Stefano Torellivia emailGentile lettore, il bombardamento di truppe alleate di Assad non significa che gli Usa “si immischiano”: è invece il chiaro indizio che sono stati gli americani ad aizzare i “ribelli” (da loro armati e finanziati), come avevamo previsto la settimana scorsa. È chiaro che gli Usa vogliono costringere la Russia a intervenire in Siria, sottraendo risorse al fronte ucraino. Inoltre mirano a indebolire l’asse della Resistenza, che loro chiamano asse del Male, ossia l’alleanza Iran, Siria, Hezbollah. Anche questo l’avevamo anticipato, dicendo che era nell’interesse di Israele, il cui fine strategico è la demolizione dell’Iran.