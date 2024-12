Anticipazionitv.it - Grande Fratello: Alfonso dice addio in lacrime a Federica

Leggi su Anticipazionitv.it

D’Apice ePetagna, ex protagonisti di Temptation Island, hanno messo fine alla loro relazione durante un acceso confronto avvenuto dopo la puntata del 2mbre 2024 del. Dopo settimane di tensioni e incomprensioni,ha deciso di chiudere definitivamente la loro storia, ritenendo che non ci siano più le basi per andare avanti. Il confronto, però, non si è concluso senza momenti di forte emozione eda entrambe le parti. Intanto, l’ingresso della nuova concorrente Zeudi Di Palma sembra aver creato ulteriori tensioni, portando alla luce una segnalazione che potrebbe cambiare le dinamiche del reality.: il confronto definitivo traD’Apice ePetagnasi sono confrontati subito dopo la diretta del GF, cercando di chiarire i motivi dei loro continui litigi.