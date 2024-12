Lanazione.it - Firenze, torna il festival di cinema indiano River to River

, 3 dicembre 2024 – Un parterre di ospiti d’eccezione – dalla star di Bollywood Babil Khan allo scrittore Perumal Murugan acclamato dal New York Times, passando da Kiran Rao, regista del film in corsa agli Oscar per l’India fino ad arrivare al regista campione di incassi Vijay Krishna Acharya – per sei giorni die incontri tra prime italiane e europee, omaggi a giganti del grande schermo, opere sperimentali e successi che hanno sbancato al botteghino. E poi le iniziative speciali: talk, cooking show, presentazioni e una mostra. Al via ail 24esimotoFlorence Indian Film: dal 5 al 10 dicembre alLa Compagnia (Via Camillo Cavour 50/R) e in altri spazi della città l’unica manifestazione in Italia interamente dedicata allatografia e alla cultura del subcontinente, con la direzione di Selvaggia Velo, in collaborazione e con il patrocinio dell’Ambasciata dell’India, sotto l'egida di Fondazione Sistema Toscana nell’ambito del programma 50 Giorni di– parte del Progetto Triennale, sostenuto dal Ministero del Turismo e delle istituzioni locali e realizzato grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di, Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR, Camera di Commercio.