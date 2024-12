Quifinanza.it - Fed: più fiducia su un taglio dei tassi a dicembre

Leggi su Quifinanza.it

Arrivano nuove importanti parole a sostegno di undeida parte della Federal Reserve statunitense nella riunione di questo mese. Christopher Waller, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, ha infatti dichiarato di prevedere undeidi interesse a, ma è preoccupato per le recenti tendenze dell’inflazione che potrebbero fargli cambiare idea.Le parole del banchiere“Dopo aver ridotto il tasso di riferimento di 75 punti base dalla nostra riunione di settembre, ritengo che la politica monetaria sia ancora restrittiva e stia esercitando una pressione al ribasso sull’inflazione senza creare una debolezza indesiderata nel mercato del lavoro. Mi aspetto che i tagli deicontinuino nel prossimo anno finché non ci avvicineremo a un’impostazione più neutrale del tasso di riferimento”, ha affermato a un evento dell’American Institute for Economic Research Monetary a Washington DC.