Ilgiorno.it - Droga, smantellate due bande. Scuola di pusher per i “cavallini“

"Metti via e vai a prendere il telefono. e quando lo vai a prendere mi lasci il telefono vecchio e ti prendi quello nuovo. Io ti faccio la deviazione, capisci?". In questo dialogo, uno dei tanti intercettati dalla polizia, si capisce come ifossero organizzati: ai ““ che arrivavano a Milano dall’Albania per spacciare nella zona popolare di San Siro, a Lampugnano, a Baranzate e a Bollate, veniva fornito un pacchetto completo per “lavorare“; vitto e alloggio gratis per 90 giorni – la durate del visto turistico –, ma anche telefoni da usare esclusivamente per le cessioni e auto e scooter per spostarsi da una parte all’altra. Non mancava lo stipendio, che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, era pressappoco di 100 euro al giorno per 6 ore di consegne. Il turnover della forza lavoro era continuo: scaduti i 90 giorni previsti dalla legge, i primi tornavano in Albania e poi rientravano in Italia con un nuovo permesso, così aggiravano le norme sull’immigrazione.