Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo biathlon 2024-2025: Stroemsheim precede Johannes Boe. 21° Hofer, il migliore degli azzurri

GENERALE
1 STROEMSHEIM Endre NOR 90
2 BOE Johannes Thingnes NOR 75
3 LAEGREID Sturla Holm NOR 65
4 MANDZYN Vitalii UKR 55
5 FILLON MAILLET Quentin FRA 50
6 PERROT Eric FRA 45
7 FAK Jakov SLO 41
8 CLAUDE Fabien FRA 37
9 LANGER Thierry BEL 34
10 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 31
11 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 30
12 BURKHALTER Joscha SUI 29
13 EDER Simon AUT 28
14 JACQUELIN Emilien FRA 27
15 DUDCHENKO Anton UKR 26
16 GUIGONNAT Antonin FRA 25
17 HARTWEG Niklas SUI 24
18 SEPPALA Tero FIN 23
19 KRCMAR Michal CZE 22
20 GERMAIN Maxime USA 21
21 HOFER Lukas ITA 20
22 NAWRATH Philipp GER 19
23 DOVZAN Miha SLO 18
24 PLANKO Lovro SLO 17
25 BOE Tarjei NOR 16
26 RUNNALLS Adam CAN 15
27 HORNIG Vitezslav CZE 14
28 WRIGHT Campbell USA 13
29 GIACOMEL Tommaso ITA 12
30 RIETHMUELLER Danilo GER 11
31 CLAUDE Emilien FRA 10
32 HORN Philipp GER 9
33 NELIN Jesper SWE 8
34 SHAMAEV Dmitrii ROU 7
35 RANTA Jaakko FIN 6
36 CLAUDE Florent BEL 5
37 GUNKA Jan POL 4
38 BIONAZ Didier ITA 3
39 SAMUELSSON Sebastian SWE 2