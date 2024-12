Ilrestodelcarlino.it - Carapia: "Conferma dei problemi al Corpo"

L’ormai imminente cambio al vertice delunico della polizia locale del Circondario, servizio al quale aderiscono in forma associata tutti i comuni del territorio tranne Castel San Pietro Terme, viene salutato in maniera favorevole da Simone, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Imola e capogruppo dei meloniani nell’assemblea dell’ente di via Boccaccio. "L’amministrazione del Circondario ha aperto gli occhi sull’ormai palese problema organizzativo-gestionale della polizia locale giungendo alla conclusione che era inevitabile un cambio radicale di rotta", affermacommentando il passaggio di testimone da Daniele Brighi (il cui contratto scadrà a fine anno) a Massimiliano Galloni, attuale comandante degli agenti dell’Unione Reno Galliera. "La scelta di sostituire il dirigente non fa chere che ievidenziati nel servizio di polizia locale erano reali e concreti – aggiunge l’esponente di opposizione –.