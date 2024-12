Oasport.it - Calcio femminile, Italia cinica e matura contro la Germania: vittoria storica nell’ultimo match del 2024

Applausi per la Nazionalena ditest del, undicesimo impegno dell’annata, la formazione allenata da Andrea Soncin voleva capire lo stato dell’arte. A misurare la temperatura delle azzurre sono state le tedesche a Bochum e sul rettangolo verde del Ruhrstadion è venuta fuori un’altra partita dai connotati storici.Ci stanno un po’ viziando le ragazze tricolori del “Pallone in rosa”. Dopo aver vinto circa un anno fa a Pontevedra (Spagna)le campionesse del mondo in carica in Nations League, è arrivata l’affermazionela(n.4 del ranking FIFA) in amichevole, rische nella storia delno non si era mai verificato.Nei sette precedentidisputati in terra teutonica, infatti, l’aveva raccolto solo un pareggio: l’1-1 a Siegen nel 1989.