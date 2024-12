Puntomagazine.it - Caivano: Quindici persone in manette per truffe agli anziani

Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione a delinquere. La procura di Napoli emette una conferenza stampa Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia distanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale procura, a carico di 15.Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, estorsioni eai danni di. Reati commessi in tutto il territorio d'Italia.Nota Stampa – Procura Napoli Nord