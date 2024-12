Lanazione.it - Area pedonale e parcheggi. Via Roma si mette a nuovo. Biglietto da visita per il borgo

Da un lato, una revisione della viabilità con tanto di divieto ai mezzi pesanti in un tratto di strada e limite di velocità fissato a 30 chilometri orari. Dall’altro, un progetto di riqualificazione della via panoramica che porta al. Sono i due ultimi interventi legati direttamente o indirettamente alla viabilità, per quanto riguarda Serravalle paese. La prima novità riguarda nel dettaglio via Corta, per un intervento che mira ad incrementare la sicurezza stradale: stando a quanto si apprende dall’ordinanza firmata la scorsa settimana dal comandante della polizia municipale Nicola Bruni, l’intenzione è di vietare il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, agli autobus ed ai veicoli a motore trainanti un rimorchio nel tratto di strada compreso tra via Castellani e viana (per la sola direzione est-ovest).