Fanpage.it - Angelo Madonia dopo l’esclusione da Ballando: “Sono sereno. Forse avrei dovuto ballare con Sonia Bruganelli”

Leggi su Fanpage.it

In una diretta Instagram,ha parlato di come ha trascorso la sua prima settimana lontano dacon le Stelle. Il maestro era stato escluso per 'divergenze professionali' e sostituito da Samuel Peron in coppia con Federica Pellegrini. "Sono, i problemi sono altri.conBruganelli?".