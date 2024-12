Ilnapolista.it - Ancelotti: «È stato altruismo quello di Mbappé nel cedere il rigore a Bellingham, non mancanza di coraggio»

Il Real Madrid affronterà domani l’Athletic Bilbao in Liga. La conferenza stampa del tecnico dei blancos Carlo: «Ho apprezzato l’dinelil»Il match contro l’Athletic:«La partita sarà complicata come sempre. Loro sono una grande squadra, stanno facendo molto bene e hanno tante qualità individuali».Sui rigoristi:«Se ci sarà undecideremo trachi sta meglio».ha ceduto ilal centrocampista inglese nel match contro il Getafe: «Apprezziamo molto il gesto didi? Non lo giudico in questo modo. Per noi è un grande atto di, è la strada giusta da percorrere».Tchouaméni rientrerà dopo l’infortunio: «È pronto a giocare dal primo minuto. Vedremo poi domani».