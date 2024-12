Oasport.it - A che ora parte Dorothea Wierer nella Short Individual di Kontiolahti: programma esatto, n. di pettorale, tv

punta a essere grande protagonistadi, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Sulle nevi della Finlandia l’azzurra inseguirà un risultato di rilievo in una specialità a lei particolarmente gradita, anche se questa volta si gareggerà con il nuovo formato corto che prevede 12,5 km sugli sci di fondo. L’altoatesina si cimenteràprima garae della stagione dopo le staffette andate in scena lo scorso weekend.indosserà ilnumero 12, dunque scatterà alle ore 16.26gara che scatterà alle ore 16.26 di mercoledì 4 dicembre. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist delladi, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon.