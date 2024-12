Lopinionista.it - “World Unseen”, inaugurazione mostra al Refettorio con Fontana

ROMA – Martedì 3 dicembre, alle ore 16, presso la Sala deldi Palazzo San Macuto viene inaugurata la”. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo. Concepita per promuovere l’accessibilità, “” trasforma la fotografia in un’esperienza inclusiva grazie all’impiego di una innovativa tecnologia di stampa tattile.Le opere di noti fotografi internazionali come Brent Stirton, Sebastião Salgado e Yagazie Emezi sono affiancate da strumenti che consentono a non vedenti, ipovedenti e vedenti di immergersi nel mondo delle immagini attraverso stampe in rilievo, testi in braille, descrizioni audio e atmosfere sonore. Uno degli aspetti distintivi dellaè l’inserimento di immagini parzialmente oscurate per simulare disturbi visivi come il glaucoma o la retinopatia diabetica.