Vivere fino a 100 anni? Il segreto è nella genetica. Lo studio che trasforma le cellule degli anziani in staminali e ferma l'invecchiamento e l'Alzheimer

Qual è ilpera 100? Secondo i ricercatori della Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine, sta nel patrimonio genetico di coloro che spesso toccano il secolo di età. Per questo, l’ateneo sta creando una bancadei centenari. L’obiettivo è usare lecome base per programmaree scoprire se il Dna delle persone particolarmente longeve contiene segreti che possono essere svelati e sfruttati per garantire una vita più lunga e salutare al resto della popolazione mondiale. Il team di ricerca è intenzionato a condividere i risultati dei propri studi con i colleghi di altri centri di ricerca per velocizzare il processo.difficili da trovareL’idea deriva dalla difficoltà che spesso i ricercatori incontrano quando devono reperire campioni genetici di persone molto anziane.