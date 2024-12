Sport.quotidiano.net - Valsa Group Fatica e umiltà, espugnata Taranto

Con, ma anche con la necessaria, perseverando nel momento peggiore e prendendo quel che viene: è così che laModena ha espugnatoalla distanza, producendosi in una prova non certo perfetta ma indubbiamente in crescendo. E facendo esattamente ciò che la logica e la necessità richiedevano, ossia ripartire dal sestetto rodato introducendo alla bisogna i cambi di spessore di cui Giuliani dispone: il coach marchigiano ha tirato dritto con Rinaldi e Gutierrez, gettando nella mischia un ottimo Vlad Davyskiba per il martello italiano finito in ambasce in ricezione – non un tentativo forzoso di rimettere il bielorusso in pista, com’era successo contro Cisterna, ma una chiamata in causa nel momento più opportuno. La partita, un corpo a corpo di due ore e un quarto nel quale è stataad arrivare sfiatata all’ultimo chilometro, si è decisa prima al servizio e poi a muro: i cinque ace incassati nel primo set hanno messo laalle corde, ma la risposta stavolta non ha tardato e il saldo finale dei servizi vincenti (9 pari) è la dimostrazione che Modena ha imparato ad accettare le difficoltà.