Tito uomo-ovunque Curcio | sempre nel pieno dell’azione

VANNUCCHI 6: viene scarsamente impegnato dagli avversari ma quando serve si fa trovare pronto CASASOLA 8: confermatolare, segna nelle battute iniziali della gara spianando la strada. Poi compie un salvataggio sulla linea e si concede la doppietta. Giornata coi fiocchi LOIACONO 6: presidia la zona di competenza in maniera efficace CAPUANO 6.5: il capitano dirige il reparto arretrato con la consueta capacità. Rimedia un’ammonizione in diffida e dovrà saltare la gara contro la Pianese.6.5: si conferma l’, mettendo anche lo zampino sul primo gol di Casasola al quale fornisce l’assist. Costretto a uscire per un infortunio muscolare (dal 38’ pt MARTELLA 6: entra in gioco a freddo, ma subito in sintonia) DE BOER 6: altra prestazione positiva per l’olandese, molto ordinato e concreto ALOI 6: gara come al solito generosa e attenta, senza particolari sbavature (dal 17’ st MAESTRELLI 6: difende bene dando sostanza anche all’azione della linea mediana) ROMEO 6: dall’inizio, si fa apprezzare per impegno e spirito di sacrificio7:molto dinamico e presente nel vivo della manovra.