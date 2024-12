.com - Teatro Olimpico, omaggio a Franco Battiato

Ildi Roma ospita un evento speciale dedicato al genio e alla spiritualità di. Lo spettacolo, intitolato Voglio vederti danzare, riprende il titolo di uno dei brani più celebri dell’artista, pubblicato nel 1982, e si propone di accompagnare il pubblico in un viaggio musicale ed emotivo attraverso le molteplici sfumature della sua carriera.Un viaggio tra musica e spiritualità diLa carriera disi è sempre distinta per l’abilità di fondere sperimentazione e introspezione, attraversando generi che spaziano dal pop colto alla musica classica, fino alla ricerca spirituale. Lo spettacolo ripercorrerà questi momenti, passando dai brani eclettici di L’era del cinghiale bianco alle suggestioni letterarie di Prospettiva Nevskij, fino agli elementi mistici e trascendenti presenti in molti suoi testi, come i Dervisci Rotanti evocati in Voglio vederti danzare.