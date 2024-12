Quotidiano.net - Tajani: “Siria, scongiuriamo l’emergenza. In Ue lo scudo di Forza Italia su Fitto”

Roma, 2 dicembre 2024 – “Inrischiamo un nuovo collasso migratorio e una nuova catastrofe umanitaria. Dobbiamo tutti muoverci e fare in fretta per evitare il peggio”. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioè particolarmente preoccupato per il riesplodere della crisina, tanto più perché fa da moltiplicatore di tutta la tragedia mediorientale (dal Libano a Gaza), con un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah che è ancora molto precario. “Sto seguendo quello che accade minuto per minuto – avvisa –. In queste ore il Collegio francescano Terra Sancta di Aleppo è stato colpito da un attacco russo che ha causato gravi danni. Faccio appello a tutte le parti in conflitto inperché sia tutelata la popolazione civile. Continuiamo ad assicurare, con la nostra ambasciata, ogni possibile assistenza aglini in”.