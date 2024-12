Ilrestodelcarlino.it - Spacca e la Base Popolare. Petrucci è il coordinatore

di Anna Marchetti E’ Emanuele, sindaco di Mombaroccio, ilprovinciale di, il gruppo politico guidato dall’ex governatore Gian Mariopronto a entrare nella prossima competizione elettorale regionale con il simbolo ed eventualmente il proprio candidato presidente. Durante il congresso provinciale, che si è tenuto sabato mattina a Fano, nella saletta cinema della Memo (presenti secondo gli organizzatori 35-40 persone), ilnazionale Gian Marioha chiarito il ruolo di: "Vogliamo essere un elemento costitutivo della nuova maggioranza che governerà le Marche e non un cespuglio spelacchiato o l’elemento aggiuntivo di una coalizione precostituita a cui serva una piccola percentuale elettorale per conseguire la vittoria". È per questo chesulle alleanze, con il centrodestra o il centrosinistra, è stato netto: "dice ‘no’ ad ogni scelta manichea, bianca o nera che sia; ‘no’ ad ogni forma di ideologismo, dove la coscienza personale si fonde nell’irresponsabilità collettiva; ‘no’ al tifo da stadio dove si è interisti o milanisti a prescindere".