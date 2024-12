Sport.quotidiano.net - Serie "C» - Girone "B». Lucchese, allarme difesa. I rossoneri ora nei play-out

Leggi su Sport.quotidiano.net

I numeri – che non smentiscono mai – certificano la crisi di gioco e di risultati della, dopo il nuovo "flop" di Pesaro, quando mancano appena 180’ al giro di boa di metà cammino (Arezzo in casa, Torres in viaggio): 17 punti su 17 gare (media-out), 16 gol all’attivo, nemmeno uno a partita, 29 quelli subìti, 1.7 a gara, che valgono la seconda peggiordel(solo il Legnago, ultimo, ha fatto peggio). Il dato più allarmante è sicuramente quello che riguarda la fragilità del reparto difensivo, soprattutto al centro, dove i sostituti di Tiritiello e Benassai si sono dimostrati nettamente inferiori alle aspettative e dove i cosiddetti "ricambi" sono troppo giovani e, quindi, poco abituati alla categoria. Ma la crisi investe anche il centrocampo, dove non c’è l’uomo che detta i tempi che fa, insomma, da regista.