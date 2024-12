Ilrestodelcarlino.it - Pulizia dell’alveo del Savio. Blocco a Sant’Andrea

Stasera, alle 20.30, al Circolo Endas ‘E Cafiton’ diin Bagnolo ci sarà un incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale per aggiornare i cittadini sugli interventi in corso e programmati per la sicurezza del territorio. Interverranno il sindaco Enzo Lattuca, il vicesindaco Christian Castorri, l’assessore all’ambiente Andrea Bertani e i referenti dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile. Analoghi incontri saranno programmati in altre zone della città: uno è previsto nella prima metà di gennaio nell’Oltre. La scelta del luogo dell’incontro è quanto mai opportuna poiché si trova al centro di un’ampia zona alluvionata non solo nel maggio 2023, ma anche quest’anno, e dove lo scorso anno ci sono state (non bisogna mai dimenticarlo) tre vittime.